Страны G7 призвали Россию «срочно» дать ответ по «делу Скрипаля»

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выпустили совместное заявление по ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление опубликовано на сайте правительства Канады, которая в этом году председательствует в «Большой семерке».

«Мы, министры иностранных дел стран «Большой семерки»: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Верховный представителя ЕС едины в том, что самым решительным образом осуждаем атаку, которая состоялась против Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери, Соединенное Королевство, 4 марта 2018 года», — сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Лондон «тщательным образом» проинформировал партнеров по G7 по данному делу. «Мы разделяем и соглашаемся с оценкой Великобритании, что с высокой долей вероятности», что Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что нет реального альтернативного объяснения этому», — подчеркивают главы внешнеполитических ведомств.

«Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», — обращаются в совместном заявлении представители стран «Большой семерки» к Москве.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон уверяет, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в России. Москва свою причастность отрицает, указывает на бездоказательность обвинений. Ранее позицию Лондона поддержали США и ряд других западных стран.