Одного из фигурантов дела «приморских партизан» вновь взяли под стражу

Приморский краевой суд отправил под стражу одного из фигурантов дела «приморских партизан» Алексея Никитина. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.
«Подсудимому Алексею Никитину мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу», — сказала она. Дату принятия этого решения Ковалева не назвала. Дело «приморских партизан» рассматривается в Приморском краевом суде в третий раз. По словам пресс-секретаря, судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании проходят прения сторон.
Алексея Никитина и еще одного фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна Приморский краевой суд отпустил под подписку о невыезде в феврале 2017 года. Еще трое подсудимых — Владимир Илютиков, Александр Ковтун и Максим Кириллов — ранее были взяты под стражу.
В июне прошлого года Приморский краевой суд начал пересмотр дела — рассматривался эпизод по убийству четырех предполагаемых наркоторговцев в Кировском районе Приморского края в 2009 году, по которому подсудимых оправдали на предыдущем пересмотре дела. На судебном процессе летом 2016 года коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Трое других фигурантов остались под стражей, поскольку ранее они были осуждены по другим эпизодам — убийствам и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура Приморья решение суда обжаловала. В декабре 2016 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам.
Сами подсудимые и их адвокаты утверждали, что доказательств причастности фигурантов дела к убийству наркоторговцев нет. В частности, Кириллов назвал абсурдной версию прокуратуры о том, что он мог убить людей за несколько мешков наркотиков. Он также указывал, что нет доказательств сбыта конопли.
Банда «приморских партизан» стала известна после серии нападений на полицейских в 2010 году. В июне того же года членов банды задержали. Двое из них — Андрей Сухорада и Александр Сладких, как считает следствие, не захотели сдаться и совершили суицид.