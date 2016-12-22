Противники назначения Саргсяна премьером Армении перекрыли центр Еревана

Сторонники члена политсовета армянской партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна перекрыли сразу несколько улиц и проспектов в центре Еревана, чтобы не позволить депутатам войти в здание Национального собрания и выбрать экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. Об этом сообщает NEWS.am. Выборы главы кабмина должны пройти 17 апреля.

Как заявил Пашинян, его сторонники перекрыли проспект Аршакуняц, улицы Абовяна, Московян и Сарьяна, проспекты Маштоца и Баграмяна. Издание отмечает, что проспект Аршакуняц в действительности не заблокирован, но протестующие мешают движению автомобилей, что вызывает недовольство водителей.

В свою очередь, полицейские перекрыли проспект Баграмяна, чтобы протестующие не смогли продвинуться в сторону здания парламента.

Сторонники Пашиняна также пытались блокировать работу станции метро «Еритасардакан», но полицейские вывели их оттуда.

В полиции предупредили, что если протестующие будут мешать общественному порядку, то акция может быть прервана. «Сегодня с утра депутат Национального собрания Никол Пашинян организовал действия, направленные на блокирование имеющих жизненно важное значение улиц в центре Еревана, парализовав движение и ограничив конституционное право сотен граждан на свободное передвижение», — говорится в заявлении полиции.

Пашинян предупредил, что если армянский парламент проведет выездное собрание, то его сторонники возьмут весь Ереван под свой контроль. «Ереван действительно станет столицей граждан Республики Армения, мы все перекроем», — сказал он.

Николай Пашинян выступает против возможного назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Он и его сторонники начали акцию протеста еще 31 марта.

В начале апреля состоялась церемония инаугурации президента страны Армена Саркисяна, который стал первым лидером страны, избранным армянским парламентом.