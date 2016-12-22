Кремль не согласился с выводом о разделении позиций с Анкарой из-за Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что позиция по поводу ударов западной коалиции по Сирии разделила Москву и Анкару. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Нет, не разделили», — ответил Песков. «Ни для кого не секрет, что по ряду вопросов позиции Москвы и Анкары расходятся», — пояснил он.
Кремлевский спикер добавил, что расхождение не мешает обсуждать позиции и не сказывается на дальнейших перспективах сотрудничества и реализации намеченных проектов.
14 апреля МИД Турции заявил, что Анкара одобряет удары по Сирии и рассматривает их как ответ на применение химоружия официальным Дамаском против мирного населения. США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам правительственных сил Сирии в ночь на 14 апреля. По данным России, по гражданским и военным объектам было выпущено более 100 ракет.