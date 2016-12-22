Надежда Савченко возобновила голодовку после трех дней перерыва

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, объявила о возобновлении бессрочной голодовки, которую она прерывала на три дня. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Олега Соловья.

Решение о краткосрочном прерывании голодовки Надежда Савченко приняла 13 апреля, чтобы пройти необходимые проверки на детекторе лжи, поскольку состояние ее здоровья мешало проведению экспертизы. Ее сестра Вера Савченко ранее сообщила, что во время допроса у народного депутата поднялась температура и началась тахикардия, из-за чего его пришлось приостановить.

Тем не менее 16 апреля Соловей заявил, что Савченко вновь отказалась от еды, поскольку договоренность о приеме пищи была только на три дня.​ Он добавил, что очередной допрос на детекторе лжи перенесли с понедельника на вторник, 17 апреля.

«Экспертиза не продолжится сегодня, потому что эксперты не готовы ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Она [Савченко] считает, что это [голодовка] не скажется на результатах полиграфа. Она говорит, что три дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет», — сказал адвокат.

Надежда Савченко объявила голодовку 23 марта. За день до этого депутат Верховной рады была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной рады и в покушении на жизнь высших руководителей страны. Шевченковский районный суд Киева постановил, что задержание было незаконным, но тем не менее арестовал Савченко на 59 дней без права внесения залога.