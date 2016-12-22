Адвокат Савченко сообщил о ее решении прервать голодовку

Арестованный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на три дня, чтобы пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ее адвоката Олега Соловья.

«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», — сказал он.

Ранее сестра народного депутата Вера Савченко сообщила, что проверка Надежды на полиграфе была прервана из-за состояния ее здоровья, сообщал телеканал «112 Украина». По ее словам, у политика поднялась температура, у нее наблюдается тахикардия. «Сейчас все взяли паузу, полиграфологи выполнили свою работу. Все вопросы — это тайна следствия», — сказала сестра депутата. Она отметила, что не знает, какие вопросы задавались во время проверки.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко подчеркнула, что при таком состоянии, как у Надежды, допрос на полиграфе невозможен, поскольку в этом «нет никакого смысла». «Специалисты в такой области никогда не сталкивались именно с человеком во время голодовки. Они не могут работать, как выяснилось», — сказала она.

Надежда Савченко объявила о голодовке 23 марта. Она подчеркнула, что голодовка не вызывает у нее страх, поскольку она «это уже проходила». За день до этого депутат Верховной рады была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Шевченковский райсуд Киева определил, что задержание было незаконным, однако арестовал ее на два месяца без права внесения залога. Савченко, в частности, обвиняется в планировании теракта в здании украинского парламента, а также покушении на жизнь высших руководителей страны, в том числе президента Петра Порошенко.