Экс-советника главы «Воентелекома» перевели под домашний арест

Хамовнический суд Москвы отпустил бывшего советника гендиректора «Воентелекома» Дмитрия Семилетова под домашний арест. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова.

По словам Мышеловой, остальные фигуранты дела — гендиректор фирмы-подрядчика «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, глава АО «Воентелеком» Александр Давыдов и его первый заместитель Олег Савицкий остаются под стражей.

Дело о хищениях при реализации контрактов на поставку оборудования для Минобороны было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки Главной военной прокуратуры. По версии следствия, Савицкий, Семилетов, Ильина и Давыдов при заключении контрактов с Минобороны с помощью различных схем завышали стоимость продукции и получали за услуги двойную плату. Общая сумма ущерба — около 500 млн руб.

26 декабря суд арестовал Давыдова. В начале месяца «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал о задержании Савицкого, Семилетова и финансового директора «Воентелекома» Евгения Жилкова.

«Воентелеком» — единственный поставщик Минобороны в области оснащения объектов связи коммуникационным оборудованием. Компания занимается обслуживанием и ремонтом военной техники связи, обслуживает линии и сооружения связи, включена в перечень стратегических организаций федерального значения.

Компания «Воентелеком» была образована в июне 2009 года приказом Министерства обороны РФ из ФГУП «Воентелеком» и, как говорится на его сайте, занимается обеспечением связи для вооруженных сил.