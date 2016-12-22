СМИ узнали о задержаниях в руководстве «Воентелекома»

Речь идет о заместителе гендиректора и о финансовом директоре компании. Их подозревают в мошенничестве при поставках техники для Министерства обороны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О том, что заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и финдиректор компании Евгений Жилков были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при поставке техники для Минобороны, пишет во вторник, 5 декабря, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания рассказали, что Савицкий был задержан возле здания «Воентелекома» на Большой Оленьей улице. Жилков был задержан во время обысков в компании. Также сотрудники правоохранительных органов задержали в московской квартире бывшего советника генерального директора компании Дмитрия Семилетова.

По данным собеседников агентства, в понедельник, 4 декабря, сотрудники ФСБ, полиции и главного военного следственного управления СК провели обыски по адресам в Москве, где находится центральный офис «Воентелекома» и проживает большинство фигурантов дела, и в Санкт-Петербурге, где расположены компании, которые разрабатывают и производят аппаратуру для этой компании. Кроме того, обыски проходили в кабинетах генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова и начальника департамента обеспечения компании Дениса Старовойтова. По итогам следственных действий, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы.

По версии следствия, топ-менеджеры «Воентелекома» с 2013 года, когда заключали контракты с Министерством обороны на поставку оборудования, завышали стоимость продукции. По данным следствия, Минобороны платило за один маршрутизатор 1 млн руб, когда его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб. Таким образом, в 2016 году поставщик программ «Эмзиор» заработал более 200 млн руб., а интеллектуальный собственник разработок «Эмзиор технолоджи» — около 40 млн руб. Главой этой компании является сестра гендиректора «Воентелекома» Давыдова Ольга. Руководителями «Эмизора» являются бывшие сотрудники НИИ «Масштаб», гендиректором которого до 2013 года был Александр Давыдов.



По итогам проверки в «Воентелекоме» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупной размере). Ущерб по делу пока не подсчитан.

В 2015 году бывший генеральный директор ОАО «Воентелеком» Николай Тамодин и экс-менеджер компании Сергей Побежимов были приговорены к шести и пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что они с 2011 по 2013 год во время исполнения государственного контракта по ремонту оборудования покупали по заниженной стоимости некондиционные изделия через субподрядные организации. Затем Тамодин и Побежимов проводили купленный товар по фиктивным документам на баланс подведомственных заводов как новый, чтобы использовать его в ремонте. Ущерб от и действий Тамодина и Побежимова был оценен в более 714 млн руб.