МЧС создаст черные списки закрывшихся на время пожарных проверок ТЦ

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил составить черные списки торговых центров, закрывшихся перед проведением проверок пожарной безопасности после пожара в кемеровской «Зимней вишне». Об этом сообщает ТАСС.

«В регионах появилось большое количество торгово-развлекательных комплексов и других объектов с массовым пребыванием людей, которые, услышав о проверках, просто закрылись. Я попрошу составить черные списки и пролонгировать сроки проведения плановых мероприятий именно для этих объектов», — заявил Пучков.

Глава МЧС также поручил отдельно проверить деятельность всех специалистов, которые отвечают за работу с детьми, включая работников контактных зоопарков, детских игровых комнат и кинозалов.

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка.

В начале апреля МЧС России отчиталось о проверке пожарной безопасности более 8,5 тыс. общественных мест. Это составляет 50% от общего числа запланированных к проверке объектов. В Генпрокуратуре заявили, что закроют 15 ТЦ по всей России из-за нарушений пожарной безопасности. По словам представителя прокуратуры Александра Куренного, самыми распространенными нарушениями являются отсутствие указателей выхода, захламленное состояние эвакуационных выходов и неработающие системы противопожарной сигнализации и тушения.