МЧС проверило пожарную безопасность более 8,5 тыс. общественных мест

МЧС России сообщило о проверке пожарной безопасности более 8,5 тыс. общественных мест. Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов, говорится на сайте ведомства.

В список проверок попали торговые центры, музеи, галереи, библиотеки, рестораны, спортзалы, больницы и гостиницы. «Проверке подлежат другие объекты с массовым пребыванием людей, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, и помещения площадью от 50 кв. м», — поясняют в министерстве.

Сотрудники МЧС выявили, что на более чем 2 тыс. объектах персонал не знает правил пожарной безопасности, а на более 1,5 тыс. общественных местах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют требованиям.

Массовые проверки мест массового скопления людей начались после трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Противопожарная сигнализация не сработала, огонь быстро распространился по зданию.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о закрытии 15 торговых центров по России после проверок. «Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск», — говорил официальный представитель ведомства Александр Куренной.