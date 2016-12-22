В Волоколамске начался митинг местных жителей против полигона «Ядрово»

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Жители Волоколамска собрались на акцию протеста на Волоколамском шоссе, возле памятника героям-саперам, неподалеку от мусорного полигона «Ядрово». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Среди требований жителей Волоколамска — полное закрытие свалки «Ядрово».

В Волоколамске, как и в еще нескольких городах Подмосковья, сегодня запланированы акции протеста, приуроченные также ко дню рождения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В разговоре с РБК мэр Волоколамска Петр Лазарев затруднился назвать точное число участников акции, сославшись на то, что еще не на месте. «Я еще еду только туда», — сообщил он.

В пресс-службе администрации города заявили РБК, что не обладают информацией об акции протеста и количестве участников. «У меня этой информации нет», — сообщил сотрудник пресс-службы.

К обострению ситуации в Волоколамском районе привели экологические проблемы: в марте на мусорном полигоне «Ядрово» произошли выбросы свалочного газа. Местные жители уже проводили серию митингов, потребовав закрыть свалку.

Жители Волоколамска потребовали возмещения морального вреда. Иск на общую сумму 700 тыс. руб. подан к ООО «Ядрово», которому принадлежит мусорный полигон. Заседание по этому иску назначено на 7 мая. Власти Подмосковья пообещали, в свою очередь, что полигон будет закрыт, а на рекультивацию свалок привлекут более 20 млрд руб.

Накануне, 13 апреля, мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил РБК, что у него дома прошли обыски. Следственные действия Лазарев связал «с угрозами, которые поступали от вышестоящего начальства в связи с мусорным полигоном ТБО «Ядрово». Обыски в администрации Волоколамска проходили также 4 апреля.