Строители начали наносить разметку на дорожную часть Крымского моста

На автодорожную часть Крымского моста начали наносить разметку. Об этом сообщает информационный центр проекта.

Работы начались со стороны Тамани. «У Крымского моста два направления движения — по две полосы каждое. На каждом направлении наносится по три линии разметки: две краевых и осевая, разделяющая транспортные потоки попутного направления. Соответственно, нам предстоит нанести линии разметки общей протяженностью около 117 км», — рассказал начальник участка по нанесению разметки Павел Матящук. Разметка выполняется из термопластика.

Крымский мост начали строить в 2015 году. Он включает автомобильный и железнодорожный переходы. Открыть движение по автомобильному мосту планировалось в конце 2018 года, однако в марте срок был перенесен на май. Железнодорожная часть начнет работу в 2019 году.