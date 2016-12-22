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На автодорожной арке Крымского моста начали укладывать асфальт
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На автодорожной арке Крымского моста начали укладывать асфальт
Технологии и медиа, 11:55
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На автодорожной арке Крымского моста начали укладывать асфальт

Строители начали укладку асфальтобетона на автодорожной арке транспортного перехода в Крым. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней», — говорится в сообщении.

На укладку каждого слоя потребуется пять-шесть часов. Толщина двухслойного дорожного покрытия составит 11 см. Ранее на металлическую поверхность фарватерной арки был нанесен слой гидроизоляции.

В начале апреля строители смонтировали ветрозащитные конструкции на автодорожной арке Крымского моста. Кроме того, завершается укладка асфальтобетона с модифицированным полимерными добавками битумом и закончен монтаж мачт освещения и шумозащитных экранов автомобильной части транспортного перехода.

Крымский мост начали строить в 2015 году. Он включает автомобильный и железнодорожный переходы длиной около 19 км. Открыть движение по автомобильному мосту планировалось в конце 2018 года, однако в марте его срок был перенесен на 9 мая. Железнодорожный переход начнет работу в 2019 году.

 

Теги: Крымский мост , асфальт
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