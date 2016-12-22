Гендиректор Starbucks извинился после ареста в кафе двух афроамериканцев

В Филадельфии генеральный директор Starbucks Кевин Джонсон извинился за инцидент в одной из кофеен сети, когда двух афроамериканских посетителей необоснованно задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, 12 апреля двое чернокожих мужчин вошли в одну из кофеен и сели за столик. Чуть позже они спросили разрешения воспользоваться уборной. Однако сотрудник кофейни отказал им, поскольку мужчины ничего не заказали. После того как афроамериканцы проигнорировали просьбу покинуть заведение, сотрудник Starbucks вызвал полицию. Оба мужчины были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка и выведены из кофейни в наручниках.

В Twitter появилось видео задержания посетителей кафе, которое просмотрели более 9,8 млн человек. В комментариях к ролику многие пользователи обвинили сотрудников Starbucks в расизме. Представители сети кофеен прокомментировали видео, написав, что они изучают обстоятельства инцидента.

14 апреля сотрудник Департамента полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что поскольку Starbucks решила не предъявлять обвинения, афроамериканцы были отпущены. Представитель прокуратуры в Филадельфии Бенджамин Ваксман сообщил, что у ведомства нет оснований обвинять мужчин, так как «доказательства совершения преступления отсутствовали».

В тот же день компания извинилась на своей странице в Twitter за инцидент. «Мы приносим свои извинения двоим мужчинам и всем нашим клиентам за то, что произошло в нашем заведении в Филадельфии в четверг», — говорится в сообщении.

Позже 14 апреля хэштег #BoycottStarbucks стал трендом в Twitter. Пользователи призывали бойкотировать сеть кофеен из-за расистской политики компании. Кевин Джонсон в ответ на акцию опубликовал заявление на официальном сайте компании, в котором он еще раз принес свои извинения, заявив, что «Starbucks решительно выступает против дискриминации или расового неравенства», и пообещал, что обучение сотрудников будет проводиться на лучшем уровне.

Мэр Филадельфии Джим Кенни обвинил Starbucks, заявив, что данный инцидент «является примером расовой дискриминации в 2018 году». «Starbucks извинился, но этого недостаточно», — цитирует его заявление The New York Times. Он добавил, что попросил Комиссию Филадельфии по человеческим взаимоотношениям изучить политику компании.