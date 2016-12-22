Четырех жителей Хабаровска задержали за разжигание ксенофобии в соцсетях

В Хабаровской области сотрудники центра противодействия экстремизму регионального УМВД задержала четырех молодых людей по подозрению в возбуждении ненависти к иностранцам в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении управления ведомства по региону.

Полиция установила, что жители областного центра в возрасте 18 и 19 лет размещали на своих страницах в соцсетях видео- и аудиофайлы, разжигающие ненависть и вражду по национальному и религиозному признаку. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (экстремизм).

Ни один из молодых людей ранее не был судим. Двое из них — студенты ВУЗов. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В конце марта суд повторно смягчил приговор националисту Александру Белову (Поткину) осужденному за экстремизм и хищения у вкладчиков казахстанского БТА-банка. Из приговора были исключены отягчающие обстоятельства — активная роль в совершении преступления. Изначально, в 2014 году, Белова приговорили к 7,5 годам лишения свободы. В апреле наказание было уменьшено до 3,5 лет. Белов в 2002 — 2009 годах был координатором Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ), признанного в 2011 году экстремистским и запрещенного в России. После этого он стал главой наблюдательного совета движения «Русские», также запрещенного в 2015 году за экстремизм.



