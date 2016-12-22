Макрон поблагодарил своих военных за «прекрасный» удар по Сирии

Французские военные провели «прекрасную» операцию в Сирии, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу телеканал BFMTV

«Три точки производства химоружия были нашей целью, мы успешно выполнили наши задачи в военном плане», — сказал Макрон.

«Хочу в первую очередь поблагодарить наших солдат, нашу армию. Операция была проведена прекрасно», — подчеркнул французский президент.

На вопрос о том, приедет ли он в мае в рамках ранее запланированного ранее визита в Россию, которая поддерживает сирийский режим Башара Асада, Макрон ответил утвердительно. О том, что французский лидер получил приглашение на Петербургский международный экономический форум, Кремль сообщал в октябре 2017 года.

В нанесении ракетных ударов по объектам в Сирии вместе с авиацией и флотом США и Великобритании от вооруженных сил Франции приняли участие пять истребителей Dassault Rafale, фрегат D 653 Languedoc, четыре многоцелевых истребителя Mirage 2000-5, два самолета E-3 F и шесть самолетов-заправщиков КС-135 F. В то же время в российском Минобороны заявили, что не заметили французского участия в операции.​

В совокупности авиация и флот США, Великобритании и Франции выпустили около 100 ракет по объектам, на которых хранилось, разрабатывалось и производилось химическое оружие. Поводом для атаки стали сообщения о применении войсками Башара Асада отравляющих веществ в городе Дума в начале месяца. Оттуда завершался вывод боевиков оппозиционных группировок по соглашению с правительством. В Минобороны заявили о поражении большей части ракет сирийскими ПВО, однако в Пентагоне заявили об отсутствии данных хотя бы по одному перехвату. Российские ЗРК не противодействовали ракетному удару.