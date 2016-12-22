Минобороны Франции показало видео своего удара по Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов этой ночью. Видеоролик опубликован на странице ведомства в Twitter.

«Цель — центр производства химического оружия сирийским режимом», — сказано в сообщении к видеоролику.

На видео видно центр управления и как один из сотрудников военного ведомства поворачивает «ключ на старт» для запуска нескольких ракет.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны России, удары наносились с 03:42 до 05:10 мск. Их целями стали объекты как военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии.

Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан обосновал удары тем, что официальный Дамаск «перешел красную черту». «Мы действовали в соответствии с нашим словом. Применение химоружия в Сирии неприемлемо», — сказал министр.

При этом во французском Минобороны заявили об отсутствии стремления к эскалации ситуации, а также о том, что Париж заблаговременно предупредил Россию о готовящейся атаке.