Минобороны Франции показало видео своего удара по Сирии

Министерство обороны Франции опубликовало видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов этой ночью. Видеоролик опубликован на странице ведомства в Twitter.
«Цель — центр производства химического оружия сирийским режимом», — сказано в сообщении к видеоролику.
На видео видно центр управления и как один из сотрудников военного ведомства поворачивает «ключ на старт» для запуска нескольких ракет.
США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны России, удары наносились с 03:42 до 05:10 мск. Их целями стали объекты как военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии.
Во Франции удар сочли легитимным и целесообразным. Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан обосновал удары тем, что официальный Дамаск «перешел красную черту». «Мы действовали в соответствии с нашим словом. Применение химоружия в Сирии неприемлемо», — сказал министр.
При этом во французском Минобороны заявили об отсутствии стремления к эскалации ситуации, а также о том, что Париж заблаговременно предупредил Россию о готовящейся атаке.