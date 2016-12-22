Гройсман назвал решение проблемы отъезда украинцев на заработки за рубеж

Для того, чтобы граждане Украины не уезжали на заработки в другие страны, нужно создавать рабочие места за счет инвестиций, а также нормальные условия жизни в стране, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Об этом он написал в своем Facebook.

Кроме того, глава кабинета министров Украины отметил, что в стране нужно наладить подготовку квалифицированных кадров. С этой целью украинское правительство, по словам Гройсмана, уже начало «реформу профессионально-технического образования», в частности «введение регионального заказа на кадры, приоритетного образования по тем профессиям, которые затребованы, повышение качества материальной и теоретической базы для обучения, получение студентами качественного образования». «За 2016-2017 годы мы создали 50 современных практических центров. На 2018 год запланировано еще 50.

Для создания таких центров мы выдали в предыдущие годы более 50 млн гривен, в этом году выдадим 100 млн гривен», — поделился премьер-министр.

В феврале Министерство труда Польши сообщило, что в 2017 году польские предприниматели уведомили власти о намерении трудоустроить 1,7 млн украинцев, таким образом, число легально работающих в стране граждан Украины выросло на треть. По оценке главы украинского МИД Павла Климкина, на декабрь 2017 года в Польше находилось около 1 млн граждан страны.

11 июня 2017 года между Украиной и ЕС вступил в силу безвизовый режим, окончательно оформленный в мае того же года. Он дает право 90-дневного пребывания в странах Шенгенской зоны.