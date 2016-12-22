Порошенко назвал украинскую армию одной из самых лучших в Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК) в одну из самых эффективных армий в Европе», — говорится в посте Порошенко. Он отметил, что подтверждением этого факта является участие украинских десантников в курсах по подготовке со спецвооружением отряда SWAT, который использует легкое оружие и специальные тактики для выполнения операций с высоким риском.



В начале марта НАТО предоставило Украине статус кандидата в альянс. Порошенко 10 марта написал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой дать его стране план действий по членству в альянсе. Он добавил, что Киев планирует провести на саммите НАТО заседание комиссии, на которой хочет поговорить о реформах в украинской армии и в самое стране, чтобы противостоять «российской агрессии». Специальный представитель США на Украине Курт Волкер отмечал, что Киев пока не готов стать членом НАТО.