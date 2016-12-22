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Порошенко назвал украинскую армию одной из самых лучших в Европе
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Порошенко назвал украинскую армию одной из самых лучших в Европе
Украинский кризис, 18:59
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Порошенко назвал украинскую армию одной из самых лучших в Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК) в одну из самых эффективных армий в Европе», — говорится в посте Порошенко. Он отметил, что подтверждением этого факта является участие украинских десантников в курсах по подготовке со спецвооружением отряда SWAT, который использует легкое оружие и специальные тактики для выполнения операций с высоким риском.

В начале марта НАТО предоставило Украине статус кандидата в альянс. Порошенко 10 марта написал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой дать его стране план действий по членству в альянсе. Он добавил, что Киев планирует провести на саммите НАТО заседание комиссии, на которой  хочет поговорить о реформах в украинской армии и в самое стране, чтобы противостоять «российской агрессии». Специальный представитель США на Украине Курт Волкер отмечал, что Киев пока не готов стать членом НАТО.

Теги: Марина Порошенко , Армия , ВСУ
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