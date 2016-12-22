При крушении самолета под Липецком погиб замглавы летно-спортивного клуба

Одним из двух погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Липецкой области оказался заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский. Об этом РБК сообщил директор АТСК «Сапсан» ДОСААФ России Владимир Жилкин.

По его словам, самолет был частным и не принадлежал аэроклубу. «Выполняли полет в частном порядке. Упал на поле, никто на земле не пострадал. Предположений [о причинах крушения] много, их озвучивать не буду. После того как пройдет расследование, тогда [будут озвучены] все причины», — сказал он.

Легкомоторный самолет разбился в Усманском районе Липецкой области 14 апреля. В результате случившегося погибли два человека. По факту крушения самолета СК начал доследственную проверку. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.