В МИДе рассказали о падении «военно-технологического веса» США

Директор департамента МИДа по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что «военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает». Об этом он сказал на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает «РИА Новости».

«Рано или поздно нашим американским коллегам придется с нами договариваться», — заметил Ермаков. Он предположил, что Вашингтону будет «полезнее» договорится с Москвой «рано, а не поздно» из-за того, что американский военно-технологический вес падает. «И нельзя исключать, что через какой-то серьезный промежуток времени с Вашингтоном можно будет вести другой разговор», — добавил Ермаков.

В марте американский журнал The National Interest составил топ из пяти стран, у которых к 2030 году будут самые мощные армии в мире. Среди них Россия, Индия, Франция, США и Китай.

В начале марта главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что Россия занимается тем, что активно развивает ключевые военные технологии и стала представлять угрозу доминированию США в Европейском регионе. Генерал предположил, что к 2025 году Пентагон может потерять военное превосходство над Россией в Европе по всем направлениям. «Учитывая их модернизацию, темпы, которыми она идет... Мы должны поддерживать предложенную модернизацию наших сил, чтобы мы могли сохранить превосходство в тех областях, в которых мы доминируем сегодня», — заметил Скапаротти.