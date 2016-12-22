В Госдуме заявили о высокой оценке Асадом советского оружия после атаки

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое Дамаск задействовал в отражении ракетного удара западной коалиции по Сирии. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом, передает ТАСС.
«С точки зрения президента [Сирии], это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», — заявил Железняк.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РБК, что в ходе встречи с Асадом сирийский президент выразил надежду на поддержку со стороны России как в экономическом, так и дипломатическом плане. В том числе Башар Асад «с интересом выслушал» инициативу создания морского пути Севастополь — Тартус.
Российская делегация прибыла в Сирию 11 апреля. Несмотря на проведенную западной коалицией атаку, 14 апреля в Дамаск на переговоры с Асадом прибыл и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля. По данным Минобороны России, по Сирии запустили более ста ракет, часть из них была сбита системами советского производства: ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат».