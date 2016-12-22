Российская делегация в Сирии призвала Трампа не бомбить «послов мира»

Прибывшие в Сирию для встречи с Асадом российские чиновники и депутаты сказали РБК, что заявления президента США Трампа не вызвали паники у сирийцев. Делегаты убеждены, что США не смогут нанести удар по «посольству мира»

Российская делегация в Сирии (Фото: Предоставлено РБК)

Встреча с Асадом еще не состоялась

В среду, 11 апреля, в Сирию прибыла российская делегация под руководством координатора депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина. В нее также вошли депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Об этом РБК рассказали Белик и Саблин.

Губернатор ХМАО прибыла в Сирию, чтобы подписать соглашение между двумя регионами — правительством Югры и администрацией провинции Хомс о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах, рассказали РБК участники делегации. По словам Саблина, также в ходе визите должно быть подписано соглашение между «Единой Россией» и правящей сирийской партией БААС. У делегатов назначены встречи с руководством парламента и правительства Сирии, а также с патриархом Антиохийским и всего Востока и верховным муфтием Сирии, добавил Белик.

Делегация должна встретиться и с президентом Сирии Башаром Асадом. Встреча еще не состоялась, а ее дату члены делегации отказались назвать «из соображений безопасности».

«Посольство мира»

11 апреля президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что России следует готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Так США намерены ответить на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, ответственность за которую возлагают на армию президента Сирии Башара Асада. В Дамаске слова американского президента назвали «угрозой международному миру и безопасности». Позже Трамп в Twitter заявил, что российско-американские отношения сейчас хуже, чем даже в период холодной войны, и предложил Москве прекратить гонку вооружений.

Как рассказали РБК Комарова и Белик, российская делегация не будет эвакуирована из Сирии из-за угроз Трампа. «Эвакуация не планируется», — заявила РБК губернатор ХМАО. Депутат Белик добавил, что хотя в Сирии и война, «твитов американского президента недостаточно, чтобы свернуть нашу работу». «Мы прилетели в Сирию не просто как политики, а как послы мира. И, если Америка такой приверженец свободной политики и демократии, то возможно ли нанести удар по посольству мира?», — добавил он.

Дмитрий Белик и Дмитрий Саблин (Фото: Предоставлено РБК)

Саблин отметил, что визит делегации проходит нормально. «Обстановка рабочая, сирийцы заняты обычными делами, — сказал он. — Никакой паники тут нет».

При этом сирийцы называют Трампа «непредсказуемым человеком», добавил депутат Белик. «Они откровенно боятся его шагов и очень надеются на помощь России», — пояснил он.

Планы сотрудничества

Помимо встречи с властями провинции Хомс, делегация рассчитывает увидеться с предпринимательским сообществом и инвесторами из Сирии, рассказал РБК Белик. Он считает, что предсказать итог переговоров с бизнес-сообществом пока сложно. «До активной фазы войны в Сирии между нашими были налажены двусторонние экономические связи, но с 2011 года их объем неуклонно снижался, — уточнил депутат. — Например, российский экспорт в Сирию в первые 6 месяцев 2016 года обвалился на 35% по сравнению со вторым полугодием 2015 года».

При этом у России и Сирии есть перспективы сотрудничества с газовой сфере, в сфере поставок фруктов и пряностей, убежден он.

Подписание договора между провинцией Хомс и ХМАО запланировано на четверг, 12 апреля. «Соглашением предусматривается участие компаний ХМАО, в том числе и частных, в восстановлении разрушенной инфраструктуры провинции, — сообщил Белик. — Кроме того, я планирую еще раз поднять вопрос о том, чтобы город Севастополь и сирийский Тартус стали городами-побратимами».

В среду члены делегации уже побеседовали с губернатором провинции Хомс Талалом Барази и представителями местного духовенства. «Предстоятель митрополии показал нам несколько икон, которые удалось вывезти из разрушенных храмов Алеппо, Ракки и других городов Сирии, — рассказал Белик. — Многие иконы уцелели, но над ними надругались террористы, теперь они заняли свои места в храмах провинции Хомс».