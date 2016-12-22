В Новой Москве четыре человека погибли в перевернувшейся машине

Автомобиль перевернулся и загорелся в Новой Москве, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел поздно вечером 14 апреля в поселении Новофедоровское. «На улице Генерала Донского, между 8-й и 9-й линиями, неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением, совершил съезд в кювет», — сообщили в МВД.

После съезда в кювет автомобиль перевернулся и загорелся. В результате погибли водитель и три его пассажира. Их личности устанавливаются.

​​Днем 12 апреля в Подмосковье на трассе А-107 произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе ехали 40 детей и десять взрослых из Клина, после ДТП транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате пострадали девять человек.