«Нелюбовь» Звягинцева удостоилась премии «Золотая арка»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» победил в категории игровых полнометражных фильмов международной кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка». Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Также кинолента была отмечена за лучшую режиссуру. Кроме того, картина победила в номинациях «Лучшая операторская работа» (оператор фильма — Михаил Кричман) и «Лучшее музыкальное решение» (композитором картины выступил Евгений Гальперин). Ранее «Нелюбовь» была номинирована на премию «Оскар» и «Золотой глобус», однако осталась без наград. В марте 2018 года картине присудили французскую кинопремию «Сезар».
Премию «Золотая арка» в номинации «Лучший сценарий» разделили российский фильм «Аритмия» (сценаристы — Наталья Мещанинова и Борис Хлебников), а также венгерская картина-номинант «Оскара» «О теле и духе» (сценарист — Ильдико Иньеди).
Лучшим актером стал выходец из Румынии Богдан Думитраке за роль в французско-румынском фильме Константина Попеску «Поророка». Лучшей актрисой была признана Дарья Жовнер за роль в киноленте «Теснота» Кантемира Балагова.
В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил российский актер Алексей Серебряков, сыгравший в фильме Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Приз за «Лучшую женскую роль второго плана» получила актриса Ольга Драгунова за фильм «Теснота». Сербская актриса Миряна Каранович получила специальный приз «Звезда Евразии», премию за вклад в кино получил польский режиссер Кшиштоф Занусси.
Премия «Золотая арка» была учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов. Она присуждается за достижения в области кино авторам фильмов, снятых в странах Восточной Европы и Западной Азии.