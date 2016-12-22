«Нелюбовь» Звягинцева получила французскую кинопремию «Сезар»

Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была удостоена национальной французской кинопремии «Сезар» как лучший зарубежный фильм. В этой номинации она обошла «Дюнкерк» Кристофера Нолана, а также «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла

Фото: кадр из фильма «Нелюбовь»

Лучшим зарубежным фильмом 2018 года, по версии французской кинопремии «Сезар», стала картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте премии.

В этой номинации с российской лентой конкурировали шесть фильмов, в том числе «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла, «Квадрат» Рубена Эстлунда, а также «Обмен принцессами» Марка Дюгена, «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха и «Свадьба» Стефана Стрекера. На эту награду «Нелюбовь» была номинирована в конце января. Решение жюри зал встретил громкими аплодисментами, прямую трансляцию мероприятия вело издание RTL.

Драма Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает об отношениях мужчины и женщины, переживающих развод. Супруги никак не могут решить, с кем останется их сын, который впоследствии пропадает. Главные роли в фильме исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Ранее, в мае прошлого года, картина Звягинцева уже получила премию жюри на Каннском кинофестивале (третий по значимости приз). Кроме того, в июле 2017 года она была удостоена главного приза кинофестиваля в Мюнхене. Также «Нелюбовь» номинирована на премии «Оскар» и BAFTA 2018 года.

Премию «Сезар» называют французским «Оскаром». Награда является главной кинематографической премией Франции. Она вручается с 1976 года. Свое название она получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини, который изготавливал призы-статуэтки.