СМИ узнали о 20 погибших иранцах при взрыве в сирийском Алеппо

По меньшей мере 20 иранских офицеров погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо, еще несколько десятков человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источник.

Взрыв произошел на иранской военной базе на горе Азан на юге Алеппо. По информации газеты Haberturk, в небе над базой перед взрывом были замечены самолеты, их принадлежность не установлена.

В начале апреля в центре Дамаска у мечети Аль-Ханса в квартале Барзе взорвался заминированный автомобиль. При взрыве погиб один человек, еще шесть получили ранения. Ни одна из группировок не взяла ответственность за атаку.