Постпред России при ОБСЕ обвинил Запад в подрыве переговоров по Сирии

Нанесенные США, Великобританией и Францией удары по Сирии подорвали переговоры по урегулированию конфликта в этой республике. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает ТАСС.

По его словам, три западные страны совершили «вооруженное и ничем не спровоцированное нападение, сознательно не дав шансов дипломатии». «Наделив себя правом проводить следствие, выносить вердикт и вершить правосудие, они не только не дождались результатов расследования ОЗХО, но и попытались своими действиями ему воспрепятствовать», — отметил Лукашевич.

Постпред подчеркнул, что действия США, Британии и Франции «прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением». Он назвал их атаку неприемлемой и противоречащей обязательствам Вашингтона, Лондона и Парижа в ОБСЕ. Лукашевич добавил, что действия трех стран подтвердили «полное неуважение нормам международного права».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Дамаску и Хомсу в Сирии. По данным Минобороны России, силы коалиции выпустили по сирийской территории более 100 ракет. Атака была произведена в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В Дамаске отрицают факт применения химоружия, в Москве также считаются сообщения о химатаке провокационными.

Россия после ударов созвала экстренное собрание Совета Безопасности ООН и предложила проект резолюции, в которой осуждались удары по Сирии. Однако СБ ООН отклонил российскую резолюцию. По словам постпреда США в ООН Никки Хейли, Вашингтон вновь нанесет удар по Сирии, если Дамаск вновь применит химическое оружие.