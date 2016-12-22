Генсек ООН призвал Совбез расследовать заявления о химатаке в Сирии

Расследованием заявлений о применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте должен заниматься Совет Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении генсека организации Антониу Гутерриша.

Гутерриш напомнил, что неоднократно выражал свое глубоко разочарование по поводу того, что Совбезу не удавалось прийти к согласию по вопросу создания механизма, позволившего бы наказать виновных в применении химоружия в Сирии.​ «Призываю Совет Безопасности [ООН] выполнить свою обязанность и восполнить образовавшийся пробел», — сказал он.

Генсек ООН добавил, что планирует работать со странами – членами организации, чтобы достичь необходимой цели.

Накануне Гутерриш, выступая перед членами Совбеза ООН, заявил, что обстановка на Ближнем Востоке находится в хаосе «до такого предела, что она стала представлять угрозу международному миру и безопасности». Он сказал, что возмущен новыми сообщениями о химатаке в зоне конфликта, и выразил поддержку миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), призвав предоставить ей доступ к месту предполагаемой химатаки и позволить ей провести там проверку.

США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на предполагаемую химатаку в Думе в Восточной Гуте 7 апреля, в которой обвиняют режим президента Сирии Башара Асада.