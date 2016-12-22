Париж заявил об использованных в сирийской Думе «хлоре и других агентах»

При химической атаке в сирийском городе Дума были использованы хлор, а также другие агенты. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает издание L'Obs.

«Есть хлор, несомненно, а также другие агенты», — сказал он. По словам министра, об этом свидетельствуют симптомы пострадавших. «Анализ, который мы проведем, определит все элементы», — отметил он.

Ранее Франция опубликовала доклад о сирийской секретной программе по разработке химоружия. Документ был составлен на основе открытой информации и рассекреченных данных спецслужб Франции. В документе говорится, что режим президента Сирии Башара Асада сохранил с 2013 года тайную программу производства химоружия.

​До 2012 года власти Сирии не признавали наличия в стране химического оружия, однако в 2013 году Дамаск подписал Конвенцию о запрещении химического оружия. Аанализ свидетельств применения химоружия в Думе 7 апреля, как указывается в докладе, показывает отсутствие на записях следов монтажа и подтасовки. С высокой степенью вероятности химическое оружие применили сирийские власти, говорится в документе.

Москва заявляла, что сообщения о химатаке в Думе являются инсценировками. Россия 10 апреля наложила вето на проект резолюции США по Сирии, который предусматривал создание нового механизма расследования химатак в Сирии.