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Сирийцы вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада
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Сирийцы вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада
Война в Сирии, 10:57
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Сирийцы вышли на улицы Дамаска в поддержку Асада
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Сотни сирийцев вышли на улицы Дамаска после того, как западная коалиция во главе с США нанесла удары по Сирии, сообщает Associated Press (AP).

Демонстранты выражают поддержку президенту Сирии Башару Асаду и скандируют: «Мы твои люди, Башар». Многие из них несут в руках сирийские, российские и иранские флаги. Некоторые из участников акции танцуют и хлопают в ладоши. По улицам Дамаска едет много автомобилей, из которых развеваются флаги, пишет AP.

Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж Еще 3 фото
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США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля. По данным Минобороны России, удары наносились с 03:42 до 05:10 мск. Их целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры страны.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Члены коалиции считают Башара Асада виновным в применении химоружия против мирного населения, из-за чего решили нанести удар. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала атаку «сигналом для каждого», кто решит использовать химоружие, а также подчеркнула, что военному решению «не было альтернатив».

Президент Владимир Путин назвал ракетные удары по Сирии «актом агрессии». «Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — говорил он. Глава государства подчеркнул, что Москва «самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию».

Теги: Сирия , демонстрация , Дамаск
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Путин назвал ракетные удары по Сирии актом агрессии Политика
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