Власти Сирии опубликовали видео с Асадом под названием «Утро стойкости»

Администрация президента Сирии Башара Асада опубликовала в социальных сетях видеозапись под названием «Утро стойкости», где глава республики в костюме и с деловым портфелем в руках заходит, по данным Reuters, в президентский дворец.

На видеозаписи Асад заходит в здание и проходит по мраморному залу. Видеозапись длится восемь секунд, на ней президент ничего не говорит.

По Сирии в ночь на 14 апреля западная коалиция во главе с США нанесла удары. Башар Асад еще не сделал официального заявления по поводу атаки.

По информации Минобороны России, удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Члены коалиции объясняют свои действия обвинениями президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения.