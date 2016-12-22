Захарова прокомментировала начало военной операции против Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала начало ракетных ударов по Сирии со стороны США, Франции и Великобритании. По мнению Захаровой, часть ответственности за происходящее лежит на западных СМИ.

«По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — отреагировала Захарова на действия западных стран.

Представитель МИД напомнила, что согласно заявлениям Вашингтона, решение о начале ударов принималось на основе «СМИ, сообщений о симптомах, видео и фото, а также на [основе] заслуживающей доверия информации». «После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — подчеркнула Захарова.

В феврале 2003 года американский госсекретарь Колин Пауэлл в Совете Безопасности ООН продемонстрировал пробирку, в которой, согласно его заявлению, находился образец биологического оружия, произведенного в Ираке. Спустя месяц было начато военное вторжение США в эту страну.

Ракетные удары по Сирии были нанесены в ночь на 14 апреля силами США, Великобритании Франции в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Восточной Гуте. Ударам, в частности, подверглись цели в столице страны. Сирийское государственное телевидение сообщило о том, что сирийским системам ПРО удалось сбить 13 ракет, запущенных в сторону Дамаска. Решение о начале военной операции уже прокомментировало российское посольство в Вашингтоне. В представительстве подчеркнули, что «такие действия не останутся без последствий».