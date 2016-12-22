Елисейские дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии
Операция в Сирии, 06:03
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Елисейские дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии
Елисейские дворец опубликовал в своем Twitter видео вылет самолетов, которые принимают участие в ударах США и Великобритании по Сирии.
На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе. Кроме того, показано как один из истребителей взлетает.
В Twitter французского президента Эмманюэля Макрона опубликована фотография, на которой он отдает приказ об ударе по Сирии. «В субботу, 7 апреля 2018 года, в сирийской Думе десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием. Красная линия была пересечена. Поэтому я приказал французским вооруженным силам вмешаться», — говорится в комментарии по фотографии.
В субботу, 14 апреля, президента США Дональд Трамп заявил о том, что приказал нанести точечные удары по объектам в Сирии, где находится химическое оружие. Данная операция проводилась вместе с вооруженными силами Великобритании и Франции. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что целью ударов были научный центр в Дамаске и склад химического оружия в западном Хомсе. В посольстве России в Дамаске сообщили об отсутствии пострадавших граждан России при ударах.