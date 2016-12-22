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МЧС посчитало остававшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерово
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МЧС посчитало остававшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерово
Пожар в Кемерово, 02:15
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МЧС посчитало остававшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерово

У посетителей четвертого этажа ТЦ «Зимняя Вишня» после начала пожара было пять минут на самостоятельную эвакуацию. Это показало моделирование ситуации, проведенное экспертами МЧС, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору ведомства Ринат Еникеев, передает «РИА Новости».

«Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего пять минут четыре секунды», — рассказал он. По его словам, по истечению этого времени все помещения четвертого этажа заполнились едким дымом.

Пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился около детской игровой зон, было показано в видео СК. Источники РБК в МЧС сообщили, что огонь начал распространяться из полости между третьим и четвертым этажами, где проходил силовой кабель.

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В среду, 11 апреля, сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генинина, который принимал участие в ликвидации возгорания. Как полагают следователи, из-за его действий сотрудники МЧС не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.

Один из очевидцев сообщил пожарным о людях в кинозале, в том числе детях, рассказали следователи. Очевидец также рассказал пожарным, что быстрее всего туда пройти по расположенной рядом лестнице. Командир звена, как полагает следствие, проигнорировал эти данные и направил пожарных к другой лестнице, которая находилась дальше и была закрыта. Пожарные из-за этого вернулись и пошли по той, о которой говорил очевидец, и дошли до кинозала. В СК отметили, что из-за этого было потрачено время, а сотрудники МЧС не успели спасти людей, и они погибли в кинозале от отравления продуктами горения, угарным газом и от ожогов.

Сергей Генин свою вину не признал. По его словам, пожарных к дальней лестнице повел сотрудник здания. «Виновным себя не считаю — у меня два уха, кричали человек 20», — сказал он.

Теги: Кемерово , Пожар , МЧС
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