МЧС посчитало остававшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерово

У посетителей четвертого этажа ТЦ «Зимняя Вишня» после начала пожара было пять минут на самостоятельную эвакуацию. Это показало моделирование ситуации, проведенное экспертами МЧС, рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору ведомства Ринат Еникеев, передает «РИА Новости».



«Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего пять минут четыре секунды», — рассказал он. По его словам, по истечению этого времени все помещения четвертого этажа заполнились едким дымом.

Пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился около детской игровой зон, было показано в видео СК. Источники РБК в МЧС сообщили, что огонь начал распространяться из полости между третьим и четвертым этажами, где проходил силовой кабель.