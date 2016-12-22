Командир тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена не признал вину

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 в Кемерово Сергей Генин, обвиняемый по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность) при тушении ТЦ «Зимняя вишня», не признал вину. Об этом он заявил после судебного заседания, сообщает «Интерфакс».

«Виновным себя не считаю — у меня два уха, кричали человек 20. [К дальней лестнице] нас повел сотрудник здания», — сказал Генин. Он отметил, что сотрудники торгового центра не помогали пожарным. «[Из кинозала] мы спасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванну и выключите свет — через 30 секунд вы не будете знать, где выход», — отметил пожарный.

Генин был задержан в Кемерово 11 апреля сотрудниками Следственного комитета (СК). Как сообщало следствие, очевидец Александр Ананьев сказал пожарным подняться по ближней лестнице и спасти людей в кинотеатре ТЦ на четвертом этаже, но они не послушали его и пошли по дальней лестнице. Дверь на нужном этаже была заперта, поэтому пожарным пришлось вернуться назад и последовать совету Ананьева.

В результате «было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», отмечали в СК. Ананьев также подтвердил РБК свои показания. В МЧС заявили, что пожарный следовал приказам руководства и не обязан был следовать указаниям сотрудников ТЦ. Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

