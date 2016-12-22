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Десантный корабль России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море
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Десантный корабль России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море
Политика, 00:49
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Десантный корабль России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море

Большой российский десантный корабль «Николай Фильченков» прошел через Босфор. Об этом сообщается в Twitter блога Yörük Işık‏, который отслеживает движение военных кораблей через этот пролив.


 

Как отмечается в сообщении, он следует в сирийский порт Тартус. На его борту находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики «Урал».

Кроме того, по данным блога, пролив пересек российский сухогруз «Александр Ткаченко». Как отмечается в сообщении, на его борту — быстроходный патрульный катер проекта 03160 «Раптор» и грузовики Урал-4320 и Камаз-5350.

В пятницу, 13 апреля, сообщалось, что в Средиземное море также вошел американский эсминец USS Winston S. Churchill, на борту которого находятся крылатые ракеты. Как сообщили в Шестом флоте США, корабль должен присоединиться к американской группировке, которая находится в Средиземном море. Шестой американский флот также отвечает за ситуацию на сирийском побережье.

США обвиняют сирийский режим в возможном применении химического орудия в сирийском городе Дума, который находится в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Дума — является последним населенным пунктом, который контролирует сирийская оппозиция в этой районе. Официальный Дамаск все обвинения отрицает. В среду, 11 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил, что в сторону Сирии «полетят ракеты». Также свое развертывание военных сил в Средиземноморье начала Великобритания.

В России заявили, что если США ударят по Сирии то, у Вашингтона будут «серьезные последствия». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Большой десантный корабль «Николай Фильченков» относится к проекту 1171. Он предназначен для высадки десанта, а также для переброски морем войск и грузов. Также эти корабли могут перевозить бронетехнику, в том числе и танки.

Теги: Средиземное море , Босфор , ВМФ
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