Дмитрий Песков и Алексей Громов приобрели снегоболотоходы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов в 2017 году приобрели снегоболотоходы. Об этом свидетельствуют ежегодные декларации об имуществе и доходах чиновников.

Согласно документу, Песков приобрел снегоболотоход Can-am. Кроме того, в его собственности Mercedes Benz V250. Также представитель Кремля задекларировал три квартиры, в одной из которых его доля составила 1/2, парковочное место в собственности, и жилой дом и два земельных участка в польховании. За 2017 год Песков заработал 14 млн 342 тыс. 661 руб.

​Громов приобрел снегоболотоход Can-am defender xt 1000 efi. Кроме того, он владеет мотовездеходом Джойпер-JNSZ. В декларации первый замглавы администрации президента также указал две квартиры в пользовании, а также земельный участок, гараж, жилое строение и три хозяйственных строения в собственности. Доход Громова составил 9 млн 270 тыс. 805 руб.

Cнегоболотоход Can-am defender xt 1000 efi (Фото: Can-am)

Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. За 2017 год она заработала 200 млн 385 тыс. 746 руб. Она владеет тремя автомобилями — Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, Lexus RX 350 и мотовездеходом Yamaha. В ее собственности также находятся два земельных участка, два дома, четыре квартиры и одно машино-место.