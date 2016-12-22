Дмитрий Песков и Алексей Громов приобрели снегоболотоходы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов в 2017 году приобрели снегоболотоходы. Об этом свидетельствуют ежегодные декларации об имуществе и доходах чиновников.
Согласно документу, Песков приобрел снегоболотоход Can-am. Кроме того, в его собственности Mercedes Benz V250. Также представитель Кремля задекларировал три квартиры, в одной из которых его доля составила 1/2, парковочное место в собственности, и жилой дом и два земельных участка в польховании. За 2017 год Песков заработал 14 млн 342 тыс. 661 руб.
Громов приобрел снегоболотоход Can-am defender xt 1000 efi. Кроме того, он владеет мотовездеходом Джойпер-JNSZ. В декларации первый замглавы администрации президента также указал две квартиры в пользовании, а также земельный участок, гараж, жилое строение и три хозяйственных строения в собственности. Доход Громова составил 9 млн 270 тыс. 805 руб.
Самой богатой из жен кремлевских чиновников стала супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. За 2017 год она заработала 200 млн 385 тыс. 746 руб. Она владеет тремя автомобилями — Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63, Lexus RX 350 и мотовездеходом Yamaha. В ее собственности также находятся два земельных участка, два дома, четыре квартиры и одно машино-место.