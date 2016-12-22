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Песков назвал идеальной дисциплину подачи деклараций о доходах в Кремле
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Песков назвал идеальной дисциплину подачи деклараций о доходах в Кремле
Политика, 13:23
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Песков назвал идеальной дисциплину подачи деклараций о доходах в Кремле

Сотрудники администрации президента России подали декларации о доходах за 2017 год, дисциплина по этому вопросу идеальная. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«В этом плане система работает не первый год. Очень жестко караются те, кто не выполняет требования. В данном случае, дисциплина идеальная», — сказал Песков. Срок подачи документов истекает 1 апреля.

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Фотогалерея

Президент Владимир Путин в феврале отчитался о доходе в период с 2011 по 2016 год, за шесть лет он получил 38,5 млн руб. Путину принадлежит квартира площадью 77 кв. м в Петербурге и один гараж площадью 18 кв. м там же. Также президент владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург», двумя автомобилями ГАЗ М21 1960 годов, ВАЗ 2121 2009 года и прицепом «Скиф».

Теги: Дмитрий Песков , Кремль , декларации о доходах
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