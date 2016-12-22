В Греции освободили русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки

Россиянка Мария Ефимова, которая была информатором автора расследований, опубликованных в рамках «панамского досье», избежала экстрадиции из Греции на Мальту и находится на свободе, сообщил РБК представитель посольства России в Афинах.

«Ефимова сейчас на свободе, в соответствии с вердиктом апелляционного суда она была освобождена из-под стражи», — отметил он. По словам дипломата, посольство находится в контакте с ее адвокатом и родными.

При этом он подчеркнул, что решение об отказе в экстрадиции оспорено греческой прокуратурой, и теперь судьбу россиянки окончательно определит Верховный суд страны (Ареопаг). «Решение апелляционного суда опротестовали, слушания по этому делу состоятся в Ареопаге в течение 20 дней. Теперь остается ожидать их вердикта», — добавил представитель посольства.

Он пояснил, что российским дипломатам неизвестно о том. что в отношении Ефимовой были введены какие-либо ограничения в передвижении,​ а статус ее пребывания в Греции «был урегулирован».

Дипломат рассказал, что Ефимову посещали консульские работники 5 апреля в женской тюрьме, также сотрудник консульского отдела присутствовал в ходе судебного процесса 12 апреля. «Жалоб на условия содержания тогда не поступало, с какими-либо просьбами она к нам не обращалась», — добавил он.

Россиянка работала в мальтийском банке Pilatus Bank и была информатором журналистки Дафны Каруаны Галиции. Ефимова предоставила ей данные для расследования деятельности премьера Мальты Джозефа Маската. На основе предоставленной Ефимовой информации Галиция подготовила публикацию, которая вошла в «панамское досье». Галиция писала о коррумпированности премьер-министра Маската. Она погибла в октябре прошлого года при взрыве ее автомобиля.

В четверг, 12 апреля, суд принял решение отказать мальтийским властям в экстрадиции Ефимовой. С 20 марта она находилась в тюрьме «Коридаллос» в пригороде Афин. Мальтийские власти выписали два ордера на ее арест, в том числе по подозрению в растрате.