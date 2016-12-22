Дворкович понадеялся на благоразумие США

Вице-премьер Аркадий Дворкович надеется на благоразумие США в вопросе санкций против суверенного долга РФ. Об этом он заявил в кулуарах Красноярского экономического форума, передает ТАСС.

Говоря о возможных действиях американцев по вопросу госдолга России, Дворкович сказал: «Что им покажется правильным в следующий момент времени — понятия не имеем. Должны быть готовы в любом случае ко всему».

«Но надеемся каждый раз на благоразумие», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Дворкович, комментируя посты в Twitter американского президента Дональда Трампа, заявил: «Мы не можем зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то там за океаном, и от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром».

В среду, 11 апреля, Минфин США заявил, что не поддерживает распространение санкций на госдолг России. По словам главы ведомства Стивена Мнучина, Минфин дал рекомендацию конгрессу не делать этого еще в начале 2018 года.

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. Они коснулись ряда госчиновников, топ-менеджеров госкорпораций, а также бизнесменов и принадлежащих им компаний.