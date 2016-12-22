Суд арестовал банкира Антонова

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал основателя «Конверс групп» Владимира Антонова. Об этом в Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Антонов пробудет под арестом до 18 мая.

Следствие считает, что Антонов похитил средства банка «Советский» через фирму-однодневку «Сервис». Компания заключила договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн руб. с процентной ставкой 18% и сроком погашения до октября 2018 года. Деньги были выведены.

Адвокат банкира Игорь Копенкин рассказал РБК, что следствие утверждало, что Антонов может скрыться или оказать давление на известных ему «соучастников в кавычках». «Следствие построило свою позицию на показаниях одного из фигурантов по фамилии Семенов. Это коммерсант нам особо неизвестный. В суде рассматривали вопрос с показаниями Семенова, ну и вообще с возможной причастностью Антонова к инкриминируемому преступлению», — пояснил юрист.

Адвокат Антонова Игорь Копенкин считает, что на его клиента пытаются возложить ответственность за чужие преступления. «Люди, которые санировали банк, немножко злоупотребили доверием регулятора и совершили собственные злоупотребления», — пояснил он, добавив, что все нарушения теперь пытаются «повесить» на Антонова.

12 апреля в МВД заявили, что проверят Антонова на причастность к хищениям в десяти банках. О задержании банкира стало известно 11 апреля.