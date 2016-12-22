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Полиция задержала банкира Владимира Антонова
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Полиция задержала банкира Владимира Антонова
Бизнес, 11 апр, 23:37
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Полиция задержала банкира Владимира Антонова
Основатель «Конверс груп» и экс- владелец британского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов задержан по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении средств банка «Советский»
Владимир Антонов (Фото: Валдис Кревиньш / «Коммерсантъ»)

В среду, 11 апреля, сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу задержали экс-владельца футбольного клуба «Портсмут» банкира Владимира Антонова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Информацию о задержании подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

«Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст 159 УК России (мошенничество).

РБК отправил запрос в МВД с просьбой подтвердить факт задержания банкира.

Банк «Советский» Антонову официально не принадлежал, о его связи с ним не сообщалось. В 2015 году банк был санирован, изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал». В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года, лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.

Литовский ордер

В конце марта генпрокуратура Литвы направила в генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Пятый по величине литовский банк Snoras в 2011 году был национализирован, дыра в нем и его латвийском филиале превысила $1,5 млрд. Вильнюс подозревал, что банкиры скрываются на территории России и просил генпрокуратуру России опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. В генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса.

В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб.

Владелец национализированного банка требовал взыскать с Министерства юстиции Литвы более 20,2 млрд руб. убытков и более 19,9 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный его деловой репутации. Помимо этого, Антонов потребовал признания не соответствующими действительности заявлений президента Литвы Дали Грибаускайте, которая назвала в 2011 году деятельность руководства Snoras «дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы». Антонов утверждал, что преследование со стороны Вильнюса объясняется его национальностью.

Владелец газет и «Портсмута»

В 2000-х Владимир Антонов контролировал ряд банков, для управления активами предпринимателя в 2004 году был создан «Конверс групп». В России он был совладельцем Инвестбанка. В 2011 году он продал долю в банке своему подчиненному, а в 2013-м банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб.

Антонов также был совладельцем Конверсбанка и панамского Banco Transatlantico. Банкир и его партнеры владели британским футбольным клубом «Портсмут» и компанией North One Sport — глобальным промоутером чемпионата мира по ралли, а также рядом других спортивных активов в разных странах мира. Структуры Антонова также владели пакетом акций медиаконцерна Lietuvos rytas и контрольным пакетом латвийского издательского дома «Телеграф».

Кроме того Антонову принадлежали английский производитель спортивных внедорожников Bowler и доля в производителе спортивных автомобилей Spyker Cars N.V. Долгое время Антонов пытался купить шведского автопроизводителя Saab, в итоге, его приобрел Spyker, но ради этого банкиру пришлось выйти из числа акционеров компании.

В августе 2017 года «Ведомости» писали, что Владимир Антонов возвращается в бизнес и создает новую банковскую группу в России. По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (РИАБАНК), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым. Через две недели после выхода статьи Центробанк отозвал лицензию у РИАБАНКА, еще через две недели без лицензии остался и РМБ.

Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Кирилл Сироткин.
Теги: Владимир Антонов , Банки , Санкт-Петербург
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