Суд разрешил экс-губернатору Брянской области досрочно выйти из тюрьмы

Суд города Клинцы удовлетворил ходатайство бывшего губернатора Брянской области Николая Денина об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщается на сайте суда.

В 2014 году Николай Денин был отстранен от должности губернатора Брянской области указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.

Позже выяснилось, что бывший губернатор дал указание выделить из бюджета региона 21,8 млн руб. птицефабрике, пост директора которой он сам ранее занимал, а часть акций предприятия принадлежала его родственникам. В конце 2015 года Денина признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Николай Денин дважды подавал прошение об освобождении по УДО, однако оба раза суд ему отказывал. В июне 2017 года суд в своем решении сослался на отсутствие данных об исправлении Денина, а также заявил, что он «нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания».