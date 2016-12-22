Посол Евросоюза вернулся в Москву после консультаций по «делу Скрипаля»

Глава посольства Евросоюза Маркус Эдерер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе по «делу Скрипаля». Об этом сообщается в Twitter представительства ЕС.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер был отозван в Брюссель на консультации в конце марта, по итогам переговоров на саммите в Брюсселе, на котором, в частности, обсуждалось «дело Скрипаля». В Кремле расценили действия Евросоюза как проявление солидарности с Великобританией. Глава Еврокомиссии счел отзыв посла из России экстраординарной мерой, которую ЕС никогда раньше не применял.

Ранее Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». На основе обвинений в использовании химоружия из Великобритании были высланы 23 российских дипломата, а также приостановлено сотрудничество с Россией. Следом за Великобританией более чем 20 стран заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Лондона.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что при отравлении Скрипалей был использован «Новичок», однако ОЗХО не установила происхождение этого яда.