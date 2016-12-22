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В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты»
Общество, 10:40
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В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты»

В Екатеринбурге на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина совершено нападение, в результате которого журналист госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом ребра, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что нападение произошло во дворе дома, в котором живет Полянин.

«Произошло это в районе 19:00 по местному времени вчера [12 апреля]. По предварительным данным, двое злоумышленников причинили журналисту травмы различной степени тяжести», — рассказал он.

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По словам Горелых, злоумышленники никаких требований не выдвигали, поэтому сейчас сотрудники уголовного розыска совместно со следователями регионального СК проводят доследственную проверку. Они отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с профессиональной деятельностью, так и бытовые.

Глава пресс-службы также отметил, что Полянин находится в одном из медицинских учреждений. «У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра», — добавил Горелых.

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Нападение на Полянина может быть связано с профессиональной деятельностью, сообщила РБК заместитель главного редактора «Областной газеты» Яна Белоцерковская. «Сам Дмитрий Павлович [Полянин] связывает это [нападение] с деятельностью нашего издания. У нас был достаточно резонансный материал, он был посвящен поджогам автомобилей, коммунальным войнам в Екатеринбурге», — заявила она.

Белоцерковская отметила, что почерк преступлений, которые были описаны в статьях газеты, очень сильно похож на то, как было совершено нападение на Полянина. По ее словам, главреда «Областной газеты» избили арматурой. «Он в больнице, полиция занимается расследованием», — заключила она.

Теги: нападение , журналиста избили , Екатеринбург , Свердловская область , ГУ МВД России ...
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