Спецкора «Эксперта» избили на Сахалине

Специального корреспондента журнала «Эксперт» Сергея Тихонова избили на Сахалине, говорится в сообщении издания.

Согласно публикации он был жестоко избит 7 марта, в день прибытия на остров. На данный момент Тихонов находится в больнице с сотрясением мозга. Нападение произошло сразу после выхода публикации «Сахалинский котел — 2». В ней анализировались причины «чрезвычайно высокой плотности арестов и уголовных дел против чиновников, занимающихся развитием экономики острова». Эта публикация является второй на ту же тему. Первая была написана осенью прошлого года. Называлась она «Сахалинский котел», — объяснили в журнале.

В публикации «Эксперта» говорится, что данный инцидент является нарушением ст. 49 закона «О СМИ». ​«Мы требуем оперативного и тщательного расследования факта нападения на нашего журналиста и просим журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием этого нападения», — говорится в сообщении.