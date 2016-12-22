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СК задержал главу компании-владельца автобуса после ДТП в Подмосковье
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СК задержал главу компании-владельца автобуса после ДТП в Подмосковье
Общество, 10:31
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СК задержал главу компании-владельца автобуса после ДТП в Подмосковье

Следственное управление СК по Тверской области завело уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье, в рамках которого задержали директора ООО «ТверьТурСервис», которому принадлежит автобус. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП с экскурсионным автобусом в Московской области. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан директор ООО «ТверьТурСервис», — говорится в сообщении.

В рамках следствия в офисе компании сотрудники правоохранительных органов провели обыск и изъяли документы, связанные с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства.

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье
Общество

Перевозивший детей экскурсионный автобус Volvo столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 в Пушкинском районе Московской области 12 апреля. Виновником аварии следователи назвали погибшего на месте водителя ВАЗа, который выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали девять человек, из которых шесть детей в возрасте от 10–12 лет были госпитализированы.

В пресс-службе минздрава Московской области со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова РБК сообщили о состоянии пострадавших.

«По состоянию на 10:00 в Пушкинской районной больнице остается один взрослый, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще три человека, среди них двое детей и один взрослый, находятся в Клинской городской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пациенты накануне пострадали в результате ДТП в Пушкинском районе. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь», — отметили в Минздраве области.

Теги: ДТП , ДТП с автобусом , дети пострадали в ДТП , Уголовное дело
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