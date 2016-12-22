Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

Появилось видео с места столкновения автобуса, перевозившего детей, и автомобиля в Подмосковье. Запись опубликовало на своем сайте радио «Говорит Москва».

Видео: Говорит Москва / YouTube

На кадрах, снятых из автомобиля, который проезжает мимо, видно детей, стоящих в стороне от места аварии, несколько полицейских машин и автомобилей скорой помощи. На обочине стоит наполовину съехавший с дороги автомобиль ВАЗ — по-видимому, участник ДТП. На видео видно также, что автобус лежит на боку.

Авария произошла на Малом московском кольце (трасса А-107) в Подмосковье. В автобусе находились 40 детей и 17 взрослых. По предварительным данным, жертвой ДТП стал один человек, еще несколько пострадали. Очевидец происшествия сообщил, что погиб водитель машины, а 15 детей из автобуса получили травмы.