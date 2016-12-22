Шеф Пентагона предрек «широкий конфликт» из-за возможного удара по Сирии

Авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны Соединенных Штатов и их союзников может перерасти в широкий конфликт между странами Запада с одной стороны и Россией и Ираном с другой. Об этом на совещании у американского президента Дональда Трампа заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет The New York Times со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Во время заседания, которое проходило в закрытом режиме, глава Пентагона призвал получить более достоверные факты того, что к предполагаемой химической атаке в городе Дума напрямую причастен президент Сирии Башар Асад. «Мы пытаемся остановить убийства невинных людей. Но если посмотреть на стратегическом уровне, то как мы сможем удержать ситуацию от эскалации?» — задался вопросом Мэттис, добавив, что нужно убедить мир в необходимости такого военного действия, как авиаудар.

Как отмечает издание, позднее Трамп созвонился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения сирийской проблемы. Оба лидера приняли решение «тесно сотрудничать в области международного реагирования». NYT уточняет, что Трамп также намерен созвонится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими ключевыми союзниками, чтобы обсудить дальнейшие действия против сирийских властей.

США считают, что правительство Сирии применило химическое оружие в городе Дума 8 апреля. Среди ответных действий Трамп заявил, что США могут нанести удар по сирийским войскам. Асад отвергает обвинения в «химатаке». Российская сторона факт проведения химической атаки не зафиксировала.